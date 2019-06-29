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التحقيق مع متهمين بالاستيلاء على 2.5 مليون جنيه بزعم توظيفها فى اللحوم المجمدة

السبت، 29 يونيو 2019 03:08 م
التحقيق مع متهمين بالاستيلاء على 2.5 مليون جنيه بزعم توظيفها فى اللحوم المجمدة حبس-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت نيابة الأموال العامة، مع شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.

وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهما صاحب مؤسسة للتجارة وتوريد المواد الغذائية، وآخر صاحب مكتب لتوريد وتجارة المجمدات، تلقيا مبالغ مالية منهم بلغت 2.5 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة اللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما قاما بإعطائهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفا، وامتنعا عن رد المبالغ المالية التى تحصلا عليها منهم.

وأكدت التحريات أن المتهمين يزولان نشاطا إجراميا في مجال تلقى الأموال من المُبلغين وآخرين، بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة اللحوم.

 


التحقيق مع متهمين

الاستيلاء على 2 مليون ونصف

نيابة الأموال العامة

توظيف الأموال

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