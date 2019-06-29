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التحفظ على سيارة نقل وسائقها بعد أن صدمت طفلا بمركز البدارى بأسيوط

السبت، 29 يونيو 2019 10:14 م
التحفظ على سيارة نقل وسائقها بعد أن صدمت طفلا بمركز البدارى بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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ألقت قوات الأمن بمركز شرطة البدارى القبض على سائق سيارة نقل وتحفظت على سائقها بعد أن صدم طفل على كوبرى قاو النواورة التابعة لمركز البدارى بأسيوط.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى يفيد القاء القبض على سائق سيارة والتحفظ على السيارة بعد ورود بلاغ من أهالى قرية قاو النواورة بمركز البدارى بصدمه لطفل، وبالانتقال والإسعاف تبين إصابة " أحمد.ف. ع " 5 سنوات بإصابات متفرقة بالجسم مقيم قاو النواورة البدارى وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

 


سيارة نقل تصدم طفل

حوادث مركز البدارى

اسيوط

مستشفى أسيوط الجامعي

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