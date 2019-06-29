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الأعلى للجامعات يكرم "سرايا" لجهوده فى تطوير سياسات القبول بكليات التربية

السبت، 29 يونيو 2019 06:15 م
الأعلى للجامعات يكرم "سرايا" لجهوده فى تطوير سياسات القبول بكليات التربية المجلس الأعلى للجامعات يكرم الدكتور عادل سرايا

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كرم المجلس الأعلى للجامعات الدكتور عادل سرايا أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق وعميد كلية التربية جامعة قناة السويس بالعريش سابقا.
 
وسلم الدكتور حسن البيلاوي رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية شهادة التكريم للدكتور عادل سرايا، على هامش اجتماع المجلس المنعقد بمقر المجلس بجامعة القاهرة اليوم السبت.
 
وقدم د.سرايا - عندما كان يشغل مقررا للجنة سياسات القبول بقطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة من عامي 2015-2018 م - إسهامات ورؤى تطويرية متميزة متعلقة بسياسات ومعايير القبول بكليات التربية بالتعاون مع بعض أعضاء هيئة التدريس بتربية العريش والتي تركزت حول عدة محاور أهمها السمات الشخصية والثبات الانفعالي للطالب المرشح للقبول بكليات التربية وكذلك اختبارات في الذكاء و الثقافة العامة، ومقاييس متعلقة بالميول والاتجاهات نحو ممارسة مهنة التدريس، بالإضافة إلى توفر قدر مناسب من مهارات تكنولوجيا التعليم والمعلومات والاتصالات  اللازمة لممارسة مهنة التدريس في عصر التحول الرقمي وأخيرا تمتع الطالب المتقدم بقدر ملائم من الأمن الفكري.
 
 
 

الاعلى للجامعات

المجلس الاعلى للجامعات

عادل سرايا

كليات التربية

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