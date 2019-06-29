اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير اليوم السبت، منها تفاصيل اليوم الثالث لمشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ونقل مقر مصلحة الجوازات من مجمع التحرير إلى العباسية، وآخر استعدادات منتخب مصر لمباراة الغد مع أوغندا.





السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى.. الرئيس: المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها بمصر توفر فرصا استثمارية





مباحثات مهمة بين الرئيس وولى العهد السعودى.. السيسى: أمن الخليج من الأمن المصرى.. و"بن سلمان": كل التقدير والمودة لمصر

الحكومة تكشف 12 شائعة: لا صحة لفرض ضرائب إضافية على الموظفين.. وميزانية الدولة لم تتحمل تكلفة كأس الأمم

افتتاح المقر الجديد للجوازات فى العباسية بديلا لمجمع التحرير.. وبدء العمل به أول يوليو





"المحامين": غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك.. وزوال عضوية غير المسددين





"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى.. والنتيجة بالمدارس الأربعاء





جيولوجيا سهلة.. وتفاضل صعب.. وعلم نفس مناسب.. التعليم: الامتحانات مطابقة للمواصفات ولا صحة للتسريب





ترامب: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يوليو المقبل

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى فى القاهرة 35 درجة





قبل 24 ساعة من مباراة مصر وأوغندا.. أجيري: لن نفرط فى صدارة المجموعة.. ديسابر: مش قلقان من الفراعنة