اعترافات عاطل الوايلى: "تاجرت فى الهيروين عشان أصرف على البت اللى بحيها"

كتب عبد الله محمود

" هى غلطة ومش هتتكرر، واول ما اطلع هبطل الشمال وأمشى على الصراط المستقيم، كان نفسى يبقى معايا فلوس كتير عشان اخرج مع البيت اللى بحبها".

بهذه الكلمات اعترف "علاء.ع" 24 سنة، عاطل، أمام النيابة العامة، بعد ضبطه متورطا بحيازة كمية من مخدر الهيروين فى الوايلى مضيفا بأنه استهدف من بيع السموم توفير متطلباته المعيشية، وما يحتاجه من مخدرات يتعاطاها ولا يمتلك ثمنها قبل اتجاره فى المخدرات حيث يدمن الهيروين والأقراص المخدرة.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "علاء.ع" 24 سنة عاطل، وبحوزته 300 جرام من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على من عملائه .

وأكدت المعلومات سابقة اتهام العاطل فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، وبإحالته للنيابة قررت حبسه على ذمة التحقيق.