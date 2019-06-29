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اضبط مخالفة.. الأهالى يشتكون من سوء حالة الطريق الدولى بين دمياط والدقهلية

السبت، 29 يونيو 2019 06:00 ص
اضبط مخالفة.. الأهالى يشتكون من سوء حالة الطريق الدولى بين دمياط والدقهلية الطريق الدولى بين دمياط والدقهلية
دمياط معتز الشربينى

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تعددت شكاوى أبناء محافظة دمياط من الطريق الدولى الواصل بين محافظتى دمياط والدقهلية، بسبب سوء حالة الرصف وكثرة الحفر والمطبات التى تؤثر على السيارات، وتسبب العديد من الحوادث.

 

قال محمد وهبة الطرابيلى، محام، من أبناء دمياط: "لا بد من محاسبة المسئولين عن رصف الطريق بين دمياط والدقهلية، لأن المادة المستخدمة فى الرصف غير مطابقة للمواصفات ما يتسبب فى تموج طبقة الأسفلت وانهيارها وكثرة الحفر والمطبات على طول الطريق، مما يسبب ضررا على كثير من السيارات التى تتحرك على هذا الطريق، كما تسبب كثير من الحوادث".

 

وأضاف الطرابيلى أن السبب يرجع لكثرة سيارات النقل الثقيل التى تتحرك على هذا الطريق، وأغلبها متجة إلى ميناء دمياط، فى الوقت الذى لا تتناسب فيه المادة المستخدمة فى الرصف مع حركة هذه السيارات.

 

شاركه الرأى أسامة الجميل، أحد أبناء دمياط، مؤكدا أن هذا الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق ويتم رصفة وترقيعه من وقت لآخر ولكن دون فائدة، مطالبا بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة لبحث مشاكل هذا الطريق، ووضع خلطة أسفلتية مناسبة للحد من المشاكل والحوادث التى تتكرر يوميا.

 


دمياط

الدقهلية

هيئة الطرق

الرصف

ميناء دمياط

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