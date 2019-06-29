إغلاق محطة مياه شرب بالشرقية لمخالفتها للاشتراطات البيئية والصحية

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بغلق محطة مياه شرب أهلية مُقامة بالقرب من كوبري المدرسة بعزبة السعدي مركز الحسينية لإقامتها بدون الحصول على ترخيص ومخالفتها للاشتراطات البيئية والصحية،وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كانت محافظة الشرقية قد تلقت خطاباً من وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشكاوى والتواصل المجتمعي بمجلس النواب بخصوص شكوى المواطن " أ . م . أ " والتي يتضرر فيها من قيام المواطن " ع . م .م " بفتح محطة مياه شرب بالمخالفة للاشتراطات البيئية والصحية بعزبة السعدي بمركز الحسينية.

ليوجه محافظ الشرقية عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع المختصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي،ومديرية الشئون الصحية ،والوحدة المحلية بسعود بمتابعة وفحص الشكوى واتخاذ اللازم قانوناً.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ وبناءاً على التقرير الوارد من إدارة المتابعة الميدانية لفحص الشكوى ،وإثبات صحتها من عدمه ،أكد مدير إدارة المتابعة الميدانية صحة ،ماورد بالشكوى من وجود محطة مياه مفلترة ملك المواطن المذكور بدون ترخيص ،وأن مصدر المياه بئر غير مستوفي للاشتراطات الصحية ،وتم إخطار رئيس مركز ومدينة الحسينية باستصدار قرار غلق لمحطة المياه لأنها غير مستوفاة للاشتراطات الصحية وغير مرخصة من قبل الإدارة العامة لصحة البيئة " اللجنة العليا للمياه "، وتم تنفيذ قرار الغلق للمحطة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لبحث الشكاوى الواردة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي من فيس بوك وواتس آب ، للوقوف على حل تلك الشكاوى بمعاينتها على الطبيعة وإتخاذ اللازم فوراً تلبية لطموحات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.