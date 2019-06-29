إصابة مراقب ثانوية عامة بجرح قطعي علي يد مجهولين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت غرفة عمليات مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية ، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، ان حصيلة امتحانات مواد الجيولوجيا و التفاضل و التكامل ، و علم النفس ،أظهرت تعرض مراقب للضرب و احداث جرح قطعى بهعقب الامتحان ،و ضبط 5 حالات غش بالمحمول و تسريب امتحانات ،و قيام اربعة بتمزيق كراسات الاجابة ، و تعرض 6 طلاب لحالات مرضية .

وأكد بيان للمحافظه ، انه عقب الامتحانات اعترض ثلاثة مجهولين داخل توك توك طريق المراقب احمد الحسيني بلجنة مدرسه فاقوس أثناء خروجه من اللجنة،و تعدوا علية بالضرب و مما أدى لإصابته بجرح قطعي .

كما تم ضبط طالب بحوزته سماعة بلوتوث في ابوكبير،و كذلك سماعة بلوتوث مع طالبة في لجنة الابراهيمية ، كما ضبطت طالبة بلجنة ههيا خلال تصوير امتحان علم النفس بالمحمول و كذلك ضبط طالب في لجنة الابراهيمية خلال تصوير امتحان التفاضل لنشرة عبر الانترنت ،

وضبط طالبة في لجنة فاقوس بحوزتها المحمول ، كما ضبط حالتين بحوزتهم ورق مدون علية اجزاء من المادة " برشام " .،وقام اربعة طلاب بتمزيق كراسات الاجابة في لجان منيا القمح و فاقوس و القنايات .

وأوضح مصدر مسئول ل " اليوم السابع " ، أنه تعرض 6 طلاب لحالات مرضية منهم من " ع ح" مراقب بلجنة مدرسة السادات الثانوية بنين، والطالب "إبراهيم م ا" المجمع بالإبراهيمية بضيق في التنفس، وانخفاض بالسكر، وأصيب الطالب" م ا" بمدرسة الثانوية بنين بلبيس بارتفاع ضغط الدم، وتم نقلهم للمستشفيات المركزية بهذه المراكز لتلقي العلاج اللازم .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.