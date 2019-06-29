سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 05:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة مراقب ثانوية عامة بجرح قطعي علي يد مجهولين بالشرقية

السبت، 29 يونيو 2019 03:56 م
إصابة مراقب ثانوية عامة بجرح قطعي علي يد مجهولين بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكدت غرفة عمليات مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية ، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، ان حصيلة امتحانات مواد الجيولوجيا و التفاضل و التكامل ، و علم النفس ،أظهرت  تعرض مراقب للضرب و احداث جرح قطعى بهعقب الامتحان ،و ضبط  5 حالات غش بالمحمول و تسريب امتحانات  ،و قيام اربعة بتمزيق كراسات الاجابة ، و تعرض 6 طلاب  لحالات مرضية .
 
وأكد بيان للمحافظه  ، انه عقب الامتحانات  اعترض ثلاثة مجهولين داخل توك توك  طريق  المراقب احمد الحسيني بلجنة مدرسه فاقوس أثناء خروجه من اللجنة،و تعدوا علية بالضرب و مما أدى لإصابته بجرح قطعي .
 
كما تم  ضبط طالب بحوزته سماعة بلوتوث في ابوكبير،و كذلك سماعة بلوتوث مع طالبة في لجنة الابراهيمية  ، كما ضبطت طالبة بلجنة ههيا خلال تصوير امتحان علم النفس بالمحمول  و كذلك ضبط طالب في لجنة الابراهيمية خلال تصوير امتحان التفاضل لنشرة عبر الانترنت ، 
وضبط طالبة في لجنة  فاقوس  بحوزتها  المحمول ، كما ضبط حالتين بحوزتهم ورق مدون علية اجزاء من المادة " برشام " .،وقام  اربعة طلاب بتمزيق كراسات الاجابة في لجان منيا القمح و فاقوس و القنايات .
 
وأوضح مصدر مسئول ل " اليوم السابع " ، أنه تعرض 6 طلاب لحالات مرضية منهم من " ع ح"  مراقب بلجنة مدرسة السادات الثانوية بنين، والطالب "إبراهيم م ا" المجمع بالإبراهيمية بضيق في التنفس، وانخفاض بالسكر، وأصيب الطالب" م ا" بمدرسة الثانوية بنين بلبيس بارتفاع ضغط الدم، وتم نقلهم للمستشفيات المركزية بهذه المراكز لتلقي العلاج اللازم .
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة