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إحباط تهريب 6 ملايين لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء

السبت، 29 يونيو 2019 03:24 م
إحباط تهريب 6 ملايين لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء التموين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات أمنية مكبرة استهدفت رقابة الأسواق، أثمرت جهودها عن ضبط 29549 قضية تموينية متنوعة.

وجاء من ضمن المضبوطات 371 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 6847 أسطوانة بوتاجاز، وضبط 139 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 6126201 لتر.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 1580 قضية بيع سلع غذائية غير صالحة للاستخدام الأدمى ، بمضبوطات بلغت "713.121 طن – 567.485 ألف عبوة – 28.230 ألف قطعة، 7020 لترا" سلع غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 584 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "184.822 طن- 40.220 ألف عبوة- 8300 قطعة لسلع غذائية وتموينية متنوعة".


شرطة التموين

حملات تموينية

حملات رقابية

سلع غذائية

مواد بترولية

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