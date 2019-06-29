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أسعار زيوت شل وموبيل مبالغ فيها وتحمل المستهلك نفقات حملاتها الدعائية

السبت، 29 يونيو 2019 02:56 م
أسعار زيوت شل وموبيل مبالغ فيها وتحمل المستهلك نفقات حملاتها الدعائية زيوت شل وموبيل
كتبت - مروة الغول

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قالت مصادر بقطاع البترول، إن أسعار الزيوت بشركتى شل زيوت وموبيل أسعار مبالغ فيها بشكل كبير، بما لا يتوافق مع إمكانيات السوق المصرى، وفى ظل وجود منتاج أخرى منافسة فإن هناك توجه نحو منتجات الشركات الأخرى هربا من استغلال شل وموبيل.

 

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أن ارتفاع أسعار الزيوت بشركة شل زيوت وشركة موبيل مبالغ فيها بشكل كبير بسبب حملات الدعاية المرتفعة، حيث تقوم كلتا الشركتين بصرف مبالغ طائلة على الدعاية للمنتج ومن ثم تحميلها على المستهلك.

 

وأشارت المصادر، إلى أن ارتفاع تكاليف الدعاية لشركة شل زيوت وشركة موبيل يتحملها المستهلك وفى نفس الوقت فإن أسعار منتجات الزيوت للشركات الوطنية منخفضة بالنسبة لتلك الشركات.

 

ولفت المصادر، إلى أن المنتجات الوطنية للزيوت للشركات الثلاثة والتى تتبع قطاع البترول تحمل منتجاتها نفس الجودة ونفس المعايير ونفس مستوى الأداء ذات أسعار منخفضة مقارنة بأسعار منتجات شركات شل زيوت وموبيل.

 

وذكر المصدر، أن معدل الارتفاع للجالون الواحد والذى يحتوى على 4 لترات فى حدود 80 جنيها، موضحا أن شركات الزيوت العاملة فى مصر تحصل على الزيت من شركة اموك وشركة العامرية لتكرير البترول.


شركة شل زيوت

زيوت شل

شركة موبيل

زيوت موبيل

الشركات الوطنية

ارتفاع أسعار زيوت موبيل

ارتفاع أسعار زيوت شل

شل زيوت

زيوت السيارات

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