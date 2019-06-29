سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 01:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أزمة الشوائب والروائح الكريهة بمنتجات "شركة بيتى" شبح يهدد وجودها بالسوق

السبت، 29 يونيو 2019 12:46 م
أزمة الشوائب والروائح الكريهة بمنتجات "شركة بيتى" شبح يهدد وجودها بالسوق شركة بيتى - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل شركة بيتى للعصائر محاولات تحسين صورتها بعد تأثر مبيعاتها بشكل ملحوظ، نتيجة المشكلات التى واجهت المستهلكين، ولعل أبرز هذه الأزمات التى واجهت الشركة فى الماضى، والتى تم إثباتها بالوقائع، خلال الفترة الماضية.

 

ولعل أبرز المشكلات التى واجهت شركة بيتى للعصائر، وجود روائح كريهة داخل علب أحد منتجاتها، إضافة لوجود بعض الاشياء والاجسام الغريبة داخل عبوات العصائر، وهو ما جعلها من ضمن الشركات صاحبة النقاط السوداء لدى المستهلك المصرى، وخاصة بعد أن اتخذ جهاز حماية المستهلك قرارا بوقف أحد منتجات الشركة نظرا لسوء خدمتها، وعدم استجابتها لطلبات المستهليكن.

 

وقال مصدر بسوق الأغذية وهو أحد موزعى المواد الغذائية، إن منتجات شركة بيتى مازالت تتراجع فى المبيعات، حيث أنه من السلع الغير مرحب بها لدى المستهلك بسبب الخلفيات والمشكلات السابقة، مشيرا إلى أن هناك تفضيلا للمنتجات الأخرى المنافسة لها، نظرا لجودتها وطريقة تصنيعها الأكثر أمنا.

 

وأضاف المصدر، أن مبيعات عصائر والألبان بيتى تكاد تكون الأخيرة من حيث الإقبال، حيث أن نسبتها لا تتخطى الـ30% فى بعض المناطق، موضحا أن هناك تكاسل أيضا لدى الشركة فى جمع المنتجات التى انتهت صلاحتها من الأسواق وبالتالى يضطر البائع فى رفعها من الأماكن العرض على المستهلك، وهذا ما يحدث من البائع ذو الوعى، بينما الأمر يختلف بالنسبة للبائعين الذين ليس لديهم وعى كافى ولا يدركون خطورة بيع منتج منتهى الصلاحية.

 

وأشار المصدر، إلى أن القرار الذى أصدره جهاز حماية المستهلك بمنع تداول عصير التفاح جعل المواطنين يتراجعون عن تناول منتجات الشركة والتخوف منها وعدم الإقبال عليها، مضيفا أنه بالرغم من الحملات التى تقوم بها لتصحيح صورتها إلا أنها لم تفلح.

 

الجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك قرر وقف إنتاج عصير التفاح ماركة بيتى إنتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى، ومنع تداول المنتج النهائى بالأسواق، بعد شكاوى البعض من تغيير طعم المنتج، مع إحالة الشركة للنيابة لعدم التزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك، وعدم إخطارها الجهاز بالعيب فى منتج عصير التفاح فور اكتشافها لذلك، على أن يتم إيقاف إنتاج عصير التفاح لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم بشأنها.

 


شركة بيتي

عصير بيتى

مشكلات منتجات بيتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

وفاة الفنان محمد أبو الوفا وتشييع جثمانه من مسقط رأسه بالفيوم

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة