أزمة الشوائب والروائح الكريهة بمنتجات "شركة بيتى" شبح يهدد وجودها بالسوق

تواصل شركة بيتى للعصائر محاولات تحسين صورتها بعد تأثر مبيعاتها بشكل ملحوظ، نتيجة المشكلات التى واجهت المستهلكين، ولعل أبرز هذه الأزمات التى واجهت الشركة فى الماضى، والتى تم إثباتها بالوقائع، خلال الفترة الماضية.

ولعل أبرز المشكلات التى واجهت شركة بيتى للعصائر، وجود روائح كريهة داخل علب أحد منتجاتها، إضافة لوجود بعض الاشياء والاجسام الغريبة داخل عبوات العصائر، وهو ما جعلها من ضمن الشركات صاحبة النقاط السوداء لدى المستهلك المصرى، وخاصة بعد أن اتخذ جهاز حماية المستهلك قرارا بوقف أحد منتجات الشركة نظرا لسوء خدمتها، وعدم استجابتها لطلبات المستهليكن.

وقال مصدر بسوق الأغذية وهو أحد موزعى المواد الغذائية، إن منتجات شركة بيتى مازالت تتراجع فى المبيعات، حيث أنه من السلع الغير مرحب بها لدى المستهلك بسبب الخلفيات والمشكلات السابقة، مشيرا إلى أن هناك تفضيلا للمنتجات الأخرى المنافسة لها، نظرا لجودتها وطريقة تصنيعها الأكثر أمنا.

وأضاف المصدر، أن مبيعات عصائر والألبان بيتى تكاد تكون الأخيرة من حيث الإقبال، حيث أن نسبتها لا تتخطى الـ30% فى بعض المناطق، موضحا أن هناك تكاسل أيضا لدى الشركة فى جمع المنتجات التى انتهت صلاحتها من الأسواق وبالتالى يضطر البائع فى رفعها من الأماكن العرض على المستهلك، وهذا ما يحدث من البائع ذو الوعى، بينما الأمر يختلف بالنسبة للبائعين الذين ليس لديهم وعى كافى ولا يدركون خطورة بيع منتج منتهى الصلاحية.

وأشار المصدر، إلى أن القرار الذى أصدره جهاز حماية المستهلك بمنع تداول عصير التفاح جعل المواطنين يتراجعون عن تناول منتجات الشركة والتخوف منها وعدم الإقبال عليها، مضيفا أنه بالرغم من الحملات التى تقوم بها لتصحيح صورتها إلا أنها لم تفلح.

الجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك قرر وقف إنتاج عصير التفاح ماركة بيتى إنتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى، ومنع تداول المنتج النهائى بالأسواق، بعد شكاوى البعض من تغيير طعم المنتج، مع إحالة الشركة للنيابة لعدم التزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك، وعدم إخطارها الجهاز بالعيب فى منتج عصير التفاح فور اكتشافها لذلك، على أن يتم إيقاف إنتاج عصير التفاح لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم بشأنها.