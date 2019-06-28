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8 مستندات هامة لتنفيذ حكم النفقة.. تعرفى عليها

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:00 ص
8 مستندات هامة لتنفيذ حكم النفقة.. تعرفى عليها محكمة الأسرة وبنك ناصر-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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الكثير من النساء، يعانين من عدم معرفة الإجراءات القانونية،  للحصول على حقوقهن بعد صدور أحكام لهن من محاكم الأسرة، ومن أهمها  النفقة، "اليوم السابع" يوضح الأوراق المطلوبة لتنفيذ وصرف حكم النفقة.

 

1- أصل الحكم القضائى الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية وأربع صور منه.

 

2-أصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم لزوجك وأربع صور منه.

 

3-شهادة الموقف من الاستئناف من الحكم وأربع صور منه.

 

4- صورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صورة من مفردات المرتب أو صورة من بيان المعاش.

 

5- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع حسب حالة الحاصلة على الحكم.

 

6- عمل توكيل باسم رئيس مجلس إدارة بنك بصفته وأربع صور منه.

 

7- صورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال.

 

8- الرقم التأمينى للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد أيضا مرفق بهم اسم الأم والرقم القومى لها.

 

محكمة الاسرة

قضايا النفقة

حكم النفقة

الطلاق

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