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48 ألف طلب للالتحاق بالتعليم الأزهرى.. والجيزة الأكثر إقبالاً

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:15 ص
48 ألف طلب للالتحاق بالتعليم الأزهرى.. والجيزة الأكثر إقبالاً رياض أطفال - أرشيفية
كتب لؤى على

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كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن أخر احصائية للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، حيث وصل عدد المتقدمين 48 ألفًا و898، وسجلت منطقة الجيزة 5212 طلبًا للصف الأول الابتدائى، لافتًا إلى أن القطاع يستطيع أن يستقبل حتى 300 ألف .
 

وأضاف، أنه تم فتح باب القبول لكل من: مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها "العادية – النموذجية – الخاصة" وتنتهى فى 15/8/2019م، وذلك طبقا لما يلى:

تحديد سن القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى بحديهما الأدنى والأقصى على النحو التالي: مرحلة رياض الأطفال 4 سنوات كحد ادنى، 5 سنوات 11 شهراً 29 يوماً كحد اقصى، الصف الأول الابتدائى 6 سنوات كحد ادنى، 9 سنوات كحد اقصى، ويجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال فى حدود "6 أشهر"، والنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى فى حدود "6 أشهر"، وذلك بخصوص المعاهد الأزهرية التى تتوافر بها هذه المرحلة، والتى لم تستوف كثافة الفصول بها، وذلك ممن توافرت فى حقهم شروط القبول بهذه المرحلة وحتى اكتمال الكثافة بهذه المعاهد فقط.

 


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