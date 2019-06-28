328 فريقًا طبيًا بالإسكندرية يستعدون لحملة الكشف المبكر عن أورام الثدى

الاسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعًا مع مديرى عموم المناطق الطبية والإدارات الفنية بالمديرية لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بدءً من أول يوليو 2019 والتى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، وكذلك الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات، علاوة على الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات فى عمر الإنجاب.

وصرح "عثمان" فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم تدريب 328 فريقًا موزعين داخل جميع الوحدات والمستشفيات بالإسكندرية، كما تم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات بدقة شديدة.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد المستهدفات من المبادرة بمحافظة الإسكندرية يبلغ حوالى مليونى آنسة وسيدة من النساء اللاتى تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر.

من جانبها، قالت الدكتورة "فيروز سلطان" - مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - أن خدمات المبادرة ستستمر كخدمات أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية، وتشمل هذه الخدمات التثقيف الصحي والكشف الذاتي للثدي ، والكشف المبكر عن أورام الثدي، وقياس الضغط والسكر والوزن والطول.

وأوضحت "سلطان" أن الفريق الطبى الخاص بالمبادرة يشمل طبيبة أو مشرفة تمربض مدربة وممرضتان لإجراء القياسات وإدخال البيانات مع عضوة من فريق تنظيم الأسرة، مؤكدة أن جميع أعضاء الفريق من النساء، كما أوضحت أن مواعيد الكشف فى المبادرة يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.