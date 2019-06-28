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وزير الدفاع الكندى يدعو الى وقف التصعيد بين واشنطن وطهران

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:21 ص
وزير الدفاع الكندى يدعو الى وقف التصعيد بين واشنطن وطهران وزير الدفاع الكندى
أ ش أ

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دعا وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان، إلى وقف التصعيد وتهدئة الحرب الكلامية السائدة بين الحكومتين الأمريكية والإيرانية مع تزايد حدة التوتر بين الدولتين.

وتخشى الحكومة الكندية أن تتخطى حدة النزاع الكلامى بين واشنطن وطهران ليصل إلى العراق، والمنطقة المحيطة به ، حيث يتم نشر حوالى 850 جنديا كنديا كجزء من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي,

وقال ساجان - فى تصريحات نقلها التلفزيون الكندى من بروكسل، الخميس، حيث يختتم يومين من الاجتماعات مع نظرائه فى حلف (الناتو) - "ما نود أن نراه هو إلغاء هذا التصعيد وإعادته من محادثة عسكرية والعودة إلى المجال الدبلوماسي. مع نظرائهم من جميع أنحاء الناتو."

ويدور النزاع حول قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران والذى يحد من البرنامج النووى الإيرانى مقابل رفع العقوبات.

ويواجه النظام الإيرانى اتهامات منذ ذلك الحين بمهاجمة العديد من ناقلات النفط فى خليج عمان، بجانب تخزين المزيد من اليورانيوم أكثر مما يسمح به الاتفاق. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة وشنت هجوما إلكترونيا على ميليشيا إيرانية.

وبدا الجانبان قريبين من اندلاع حرب - الأسبوع الماضى - بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار. وقال ترامب إنه كاد يأمر بضربات انتقامية ضد البلاد ، لكنه عكس المسار بعد أن أخبره المستشارون أن مثل هذه الضربات ستؤدى إلى مقتل 150 إيرانيا.

ومع ذلك ، تستمر المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع ، والذى سيكون له بالتأكيد تداعيات فى جميع أنحاء الشرق الأوسط - بما فى ذلك فى العراق المجاور لإيران.

وبينما أعرب ساجان عن ثقته فى سلامة الأفراد العسكريين الكنديين فى المنطقة، قال "ومع ذلك، من الجانب العسكرى ، سنراقب الأمور عن كثب للتأكد من أن جنودنا آمنين."

وأعلنت الحكومة الفيدرالية - هذا الأسبوع - أن كندا ستمدد قيادة مهمة تدريب لحلف الناتو فى العراق حتى نوفمبر 2020. تضم هذه المهمة 250 من أفراد القوات الكندية الذين يعملون مع قوات الأمن العراقية.

ويوجد فى كندا 600 جندى إضافى فى العراق وفى جميع أنحاء المنطقة ، بما فى ذلك جنود القوات الخاصة والعاملون الطبيون وطواقم الطائرات المروحية فى البلاد وأطقم النقل الجوى فى الكويت والمزيد من المدربين فى لبنان والأردن. ومن المقرر أن تبقى تلك القوات فى المنطقة حتى مارس 2021.

وفى حين أن معظم الجهود التى تبذلها كندا فى العراق تنطوى على العمل مع القوات الحكومية العراقية، قال مسؤولون فى إقليم كردستان العراق إنهم سيرحبون أيضا بالمساعدة العسكرية الكندية.

ودربت القوات الخاصة الكندية ونصحت قوات البيشمرجة الكردية لمدة ثلاث سنوات فى الدفاع عن منطقتها ضد داعش قبل أن يعملا معا لتحرير مساحات شاسعة من الأراضى من قبضة التنظيم الإرهابي.

 

 


وزير الدفاع الكندى

واشنطن

طهران

نفط الخليج

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