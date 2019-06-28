وزير الخارجية يبحث التعاون الثنائى والأوضاع الإقليمية مع نظيره اليابانى

كتب : أحمد جمعة

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى التقى اليوم الجمعة وزير الخارجية اليابانى "تارو كونو"، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى كافة المجالات خاصة مجال التعليم والتجربة الرائدة لإنشاء المدارس اليابانية فى مصر، فضلا عن التعاون الثقافى بين البلدين وتطورات بناء المتحف المصرى الكبير.

وأشار حافظ إلى أن الوزيرين ناقشا كذلك عددا من القضايا الإقليمية مثل جهود إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، والتطورات الأخيرة فى منطقة الخليج العربى، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

كما تناول الوزيران ترتيبات عقد اجتماع التيكاد المقبل برئاسة مصر واليابان فى مدينة يوكوهاما.