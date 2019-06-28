سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 08:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نشر الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:46 ص
نشر الخدمات المرورية بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام شارع جامعة الدول - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، من انتشار الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول التى تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية" والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الإتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محى الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى فى إتجاه ميدان النصر.
 
كما نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان، لرصد أى كثافات مرورية خلال إجراء تلك اﻷعمال، لحين انتهائها فى المدة المحددة لها.
 
 

تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول

كثافات مرورية بالطريق

نشر خدمات مرورية

اعمال انشاء مترو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

تحت شعار أسد يلا فى إيه.. تيشرتات رجالى هتنفعك فى الساحل

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

قمة العشرين.. ماكرون يهمس فى أذن ترامب ويثير تساؤلات الصحفيين.. فيديو

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس بين المواطنين × 6 معلومات

الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا

الأرجنتين تواجه فنزويلا فى ربع نهائى بطولة كوبا أمريكا

عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات

عيار 21 كان بـ148 قرش.. اعرف سعر الذهب زمان بالخمسينات والستينات

"العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب

"العبقرى" جونى إيف مصمم هاتف "آيفون" يرحل عن "آبل" بعد 30 عاما.. لهذا السبب

موعد مباراة مصر و أوغندا فى أمم أفريقيا

موعد مباراة مصر و أوغندا فى أمم أفريقيا

"مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا

"مو صلاح"..اليوجا تنتقل من البريمير ليج لأمم أفريقيا

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

مصر تصدر 823 ألف طن فاكهة وخصر لأوروبا بقيمة 474.3 مليون دولار

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أم كلثوم فى فيديو نادر: أختار الأغانى بدافع الإحساس الوطنى والعربى

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

أجيرى يرفض التغيير فى تشكيل الفراعنة أمام أوغندا "طمعاً" فى الصدارة

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

هذه الدولة ستختبر الـ5G بـ 30 مليون دولار.. اعرف هى مين؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة