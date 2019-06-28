من هو الرجل الذى كسر بروتوكول قمة العشرين والتقط صورة مع زوجات الرؤساء؟

إيمان حنا

ظهر رجل واحد إلى جوار السيدات الأوائل اللائى يحضرن أعمال قمة مجموعة العشرين وهم زوجات رؤساء تلك الدول، أثناء التقاط الصورة التقليدية فى هذه المناسبة، ما أثار دهشة الجميع فيما يعد مخالفة للبروتوكول المعتاد فى مثل هذه المناسبات، بحسب سكاى نيوز.

التقطت الصورة في معبد توفوكو جي في مدينة كيوتو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، واتضح أن الرجل الوحيد الذي ظهر في الصورة هو فيليب ماي (61 عاما) زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

وتألقت كل من السيدتين الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون والأرجنتينية جوليانا عواضة، اليوم الجمعة، في أول أيام قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان، فيما غابت ميلانيا ترامب عن تلك الصورة.