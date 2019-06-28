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مصر بلد الأمن والأمان.. رفقاء ميسى فى القاهرة للاستمتاع بالأمم الإفريقية

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:09 ص
مصر بلد الأمن والأمان.. رفقاء ميسى فى القاهرة للاستمتاع بالأمم الإفريقية حفل افتتاح أمم أفريقيا ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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"مصر بلد الأمن والأمان"، لم يعد شعار يتردد، وإنما بات واقعاً لمسه ضيوف مصر من أبناء القارة السمراء الذين حضروا لمصر للاستمتاع ببطولة الأمم الأفريقية في نسختها الـ 32.

 

ضيوف مصر أعربوا عن سعادتهم بوجودهم في أرض الكنانة واستمتاعهم بها من خلال التنقل بين معالمها الأثرية والحضارية.

 

لم يعد الأمر مقتصراً على المشجعين من أبناء القارة السمراء، وإنما تخطى ذلك وصولاً لكبار نجوم الكرة فى العالم، الذين قرروا الحضور لمصر لقضاء الإجازة بها والاستمتاع بالبطولة، لما تنعم به مصر من أمن وأمان.

 

الفرنسى عثمان ديمبلي نجم برشلونة حرص على الحضور للقاهرة لقضاء إجازته السنوية، حيث حضر مباراة الجزائر والسنغال بملعب الدفاع الجوى ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وتنفذ أجهزة الأمن خطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.


عثمان ديمبلي

برشلونة

ميسي

الامم الافريقية

مصر بلد الامن والامان

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