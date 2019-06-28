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مصرع سيدتين وإصابة 13 آخرين فى إنقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:44 م
مصرع سيدتين وإصابة 13 آخرين فى إنقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا إنقلاب ميكروباص - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب 13 أخرين، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي، قبالة مركز أبوقرقاص بالمنيا.

تلقي اللواء مجدي عامر مدير الأمن إخطارا من العميد مجدي سمالم مدير إدارة البحث الجنائي يتضمن ورود إشارة من عمليات النجدة بوقوع حادث سير قبالة مركز أبوقرقاص ووجود متوفيين ومصابين.

انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة أبوقرقاص بإشراف العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث لقطاع جنوب المحافظة، وتبين وقوع الحادث بالقرب من قرية بني حسن الشروق بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، كما تبين أن سيارة مجهولة صدمت الميكروباص المنكوب من الجانب الأيمن، أثناء سيره في الإتجاه من قبلي لبحري، حيث كان مستقلوه متوجهين إلي محافظة القاهرة، وجميعهم من مركز منفلوط بأسيوط، وقد فرت السيارة المجهولة هاربة وجاري التحري لتحديدها وضبط سائقها.

أسفر الحادث عن مصرع سيدتان: "مريم-ح-" 55 عاما، و"كوثر- ا" 39 عاما، وتقيمان بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، كما أصيب 13  شخص بينهم 4 أطفال ورضيع، وسيدة، وجميعهم من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات بأنحاء الجسم، وسحجات واشتباه ما بعد الإرتجاج، وقد جري نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة.


منفلوط

حادث انقلاب ميكروباص

القاهره

اسيوط

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