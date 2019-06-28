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مسؤل عراقى: حماية البعثات الدبلوماسية مسؤوليتنا وتهديد أمنها يضر بسمعتنا

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:01 م
مسؤل عراقى: حماية البعثات الدبلوماسية مسؤوليتنا وتهديد أمنها يضر بسمعتنا البرلمان العراقى
كتب : أحمد جمعة

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أكد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، أن أمن السفارات والبعثات الدبوماسية الموجودة داخل العراق وسلامة وحماية أفرادها، والالتزام بعدم التعرض لهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة العراقية بل على كل فرد عراقى يعرف حق الضيف ووجوب إكرامه وتقديره وحمايته رغم كل شىء.

وقال الكعبى أن النظام الديمقراطى العراق يعطى حق التظاهر السلمى لكل مواطن، تعبيرا عن النقد وحرية التعبير عن الرفض لأى موضوع كان، ولكن يجب ألا يتم حرف هذا الحق  والوصول إلى مرحلة الاعتداء على الأفراد أو المنشآت أو المؤسسات العاملة داخل البلاد أو كل ما يهدد العلاقات والمصالح الثنائية مع مختلف الدول.

 

 


مسؤل عراقى

اخبار العراق

حمايه البعثات الدبلوماسيه العراقيه

امن واستقرار العراق

السفارات فى العراق

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