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مركز "بان كى مون" الدولى فى فيينا يعرب عن قلقه من التوترات بالشرق الأوسط

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:00 م
مركز "بان كى مون" الدولى فى فيينا يعرب عن قلقه من التوترات بالشرق الأوسط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - أرشيفية
أ ش أ

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أعرب مركز "بان كى مون" للمواطن العالمى، اليوم، عن قلقه من تصاعد التوترات السياسية فى الشرق الاوسط، مشيرا الى ضرورة دعم الجهود الدولية لنشر الأمن واستعادة الاستقرار فى المنطقة.

وقال المركز - فى بيان اليوم الجمعة من مقره فى العاصمة النمساوية فيينا - أنه شارك فى مؤتمر منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والذى انطلقت أعماله فى فيينا اليوم الجمعة بحضور خبراء دوليين من مختلف دول العالم.

ونوه البيان إلى تأكيد الدكتورة لاسينا زيربو الأمين التنفيذى لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فى كلمتها فى افتتاح المؤتمر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تحتل الأولوية فى خطة عملنا.

وأشار البيان إلى أهمية حشد الجهود الدولية لدعم جهود حظر الانتشار النووى، كما سلط البيان الضوء على قول الدكتور هاينز فيشر الرئيس النمساوى السابق والرئيس المشارك لمركز بان كى مون العالمى أننا جميعًا بحاجة إلى التعامل مع قضايا التسلح النووى بأقصى درجة من الجدية والإلحاح.

 


مركز بان كى مون

التجارب النووية

حظر الانتشار النووى

الاسلحة النووية

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