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مركز "أغصان الكرمة" الكنسى بالمعادى يحتفل بالعيد الـ19 لتأسيسه

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:55 ص
مركز "أغصان الكرمة" الكنسى بالمعادى يحتفل بالعيد الـ19 لتأسيسه مركز "أغصان الكرمة" الكنسى
سارة علام

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احتفل مركز أغصان الكرمة للتأهيل المهنى بكوتسيكا التابع لإيبارشية المعادى اليوم بالعيد الـ 19لتأسيس المركز، بحضور الانبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وأعضاء مجلس ادارة المركز، وذلك بمسرح مطرانية المعادى.

 

تضمن الحفل عرض مسرحى وكلمة لنيافة الأنبا دانيال ورئيس مجلس إدارة المركز، ومعرض منتجات طلاب المركز وفيلم وثائقى.

ويقوم المركز بتأهيل ذوى القدرات الذهنية الخاصة بدءًا من عمر 14سنة، وتسليحهم بمهنة تناسب قدراتهم وصولًا لدمجهم فى المجتمع. وهم من لديهم إعاقة ذهنية بسيطة وإعاقة متوسطة، ومتلازمة داون، واضطراب طيف التوحد و شلل دماغى بسيط، وتشتت انتباه مع فرط حركة، وفينيل كيتونوريا.

 

ويتبنى مركز أغصان الكرمة الذى بدأ نشاطه فى نوفمبر من عام 1999أربعة محاور تمثل أساس العمل به وهى محور الطالب، و محور الأسرة، برنامج تمكين أسرى و محور فريق العمل، و محور المجتمع الخارجى والإعلام.

 

 


اغصان الكرمة

انبا دانيال

اسقف المعادي

مركز اغصان الكرمة

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