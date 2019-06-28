سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 04:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد بالحى الإماراتى (صور)

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:46 م
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد بالحى الإماراتى (صور) جانب من الافتتاح
بورسعيد – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة الفرع الجديد لجمعية الكمبراتيف التابعة لهيئة قناة السويس، ووسط فرحة أهالى الحى.

تفقد محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة ومحارب هيلع، رئيس حى الجنوب، أقسام الجمعية المختلفة والتى توفر كافة مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والأدوات المنزلية والمنظفات الصناعية والخضروات والفاكهة الطازجة.

وعقب الافتتاح قام المحافظ بجولة داخل المنطقة واستمع لمواطنى الحى ووعد باستمرار مجهودات المحافظة لتيسير الحياة اليومية والمعيشية لقاطنى الحى الجدد ودعم وسائل المواصلات التابعة لمرفق النقل الداخلى والاهتمام بخطوط الميكروباص العاملة مابين المدينة والحى الجديد على مدار اليوم، وقد حرص أطفال الحى على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ وقيادات المحافظة وسط فرحة أهالى الحى.

 

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (1)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد 

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (2)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد 

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (3)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (4)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد 

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (5)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد 

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (6)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (7)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (8)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (9)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد 

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (10)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (11)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد 

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (12)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (12)

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (13)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (13)

 

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (14)
محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (14)

 


اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

جمعية الكمبراتيف

الحى الاماراتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة