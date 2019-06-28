محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد بالحى الإماراتى (صور)

بورسعيد – السيد فلاح

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة الفرع الجديد لجمعية الكمبراتيف التابعة لهيئة قناة السويس، ووسط فرحة أهالى الحى.

تفقد محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة ومحارب هيلع، رئيس حى الجنوب، أقسام الجمعية المختلفة والتى توفر كافة مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والأدوات المنزلية والمنظفات الصناعية والخضروات والفاكهة الطازجة.

وعقب الافتتاح قام المحافظ بجولة داخل المنطقة واستمع لمواطنى الحى ووعد باستمرار مجهودات المحافظة لتيسير الحياة اليومية والمعيشية لقاطنى الحى الجدد ودعم وسائل المواصلات التابعة لمرفق النقل الداخلى والاهتمام بخطوط الميكروباص العاملة مابين المدينة والحى الجديد على مدار اليوم، وقد حرص أطفال الحى على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ وقيادات المحافظة وسط فرحة أهالى الحى.



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (12)



محافظ بورسعيد يفتتح فرع جمعية الكمبراتيف الجديد (13)