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محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأخيرة من شارع محمد على.. صور

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:56 م
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأخيرة من شارع محمد على.. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته بسرعة الانتهاء من المرحله الثانية لتطوير محور محمد على والواقعة بقطاعاته الجنوبية والممتدة حتى كوبرى الرسوة ومدخل بورسعيد الجنوبى.

وشدد محافظ بورسعيد، على أهمية الالتزام بالمخطط العام للتطوير وما يضمه من رفع كفاءة الأرصفة الجانبية وتجميل الجزر الوسطى والرصف وذلك على غرار ما تم انجازه بالمرحلة الأولى التى غطت القطاع الشمالى لمحور محمد على في المناطق مابين ميدان الشهداء و محكمة بورسعيد وميدان جمال عبد الناصر والمسجد العباسى وحتى مبنى كلية التربية.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد تفقد أعمال تطوير المرحلة الأخيرة من محور محمد على  والتي رافقه خلالها الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد و المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأخيرة من شارع محمد علي (1)
 
 
 
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأخيرة من شارع محمد علي (2)
 
 
 
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأخيرة من شارع محمد علي (3)
 
 
 
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الأخيرة من شارع محمد علي (4)

 


اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

تطوير شارع محمد علي ببورسعيد

كوبرى الرسوه

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