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متتهورش.. عقوبات تصل للسجن المؤبد حال ارتكاب جريمة "التهديد الإلكترونى"

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:30 ص
متتهورش.. عقوبات تصل للسجن المؤبد حال ارتكاب جريمة "التهديد الإلكترونى" جرائم الفيس بوك - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يعانى الكثير من المواطنين من التهديدات الإلكترونية، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى المختلفة، و"اليوم السابع" يوضح عقوبة تهديد الغير عبر الرسائل الإلكترونية.
 

ويقول المحامى إبراهيم العزازى، إن المادة 327 تنص "إن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا كان التهديد بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

 

وأوضح المحامى بالنقض، أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال .


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