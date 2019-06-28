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لو فيجارو: مسلموا فرنسا غاضبون من تجاهل الإعلام والسياسيين لحادث "بريست"

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:41 م
لو فيجارو: مسلموا فرنسا غاضبون من تجاهل الإعلام والسياسيين لحادث "بريست" مسلمون فى فرنسا
كتب: أحمد علوى

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قالت صحيفة لو فيجارو، ان المسلمين فى فرنسا يشعرون بالغضب الشديد لما وصفوا بالتجاهل الاعلامى لحادث إطلاق النار الذى وقع امام مسجد فى منطقة بريست غرب فرنسا.

ومن جانبه استنكر مجلس مساجد إقليم رون الفرنسى تجاهل الطبقة السياسية، وكذلك وسائل الإعلام ، والذى يرونه إحتقارا لهم وتقليل من شأنهم فى البلاد.

وعبر الأئمة عن "قلقهم المشترك تجاه زيادة الأعمال العدائية ضد المسلمين".

ووفقا للإحصاءات التى نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية، فإن عدد الأعمال العدائية ضد المسلمين التى جرى التبليغ عنها انخفضت بشكل ملموس لم تشهده البلاد منذ 2010.

من جهته، اعترض المرصد الفرنسى المناهض "للإسلاموفوبيا" على هذه الأرقام التى يرى أنها "لا تعكس الحقيقة"، بسبب رفض أغلب الضحايا تقديم شكاوى.

يذكر أن إطلاق النار مساء الخميس خلف إصابة شخصين أحدهما الإمام المثير للجدل رشيد الجاى.

 


فرنسا

مسلمو فرنسا

مسجد فى فرنسا

اخبار العالم

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