لو رايح المصيف.. وعايز تعرف هتصرف كام وتخرج فين وتلبس إيه "إحنا هنقولك"

"الصيف بدأ ومحتاج اروح أصيف.. بس فين وبكام وهلبس إيه"، مع بداية فصل الصيف عادة ما تكون تلك الأسئلة هى الأبرز بالنسبة للمصيفين، وخاصة أصحاب الأسر والعائلات.

لذلك إذا أردت أن تجيب عن هذه الأسئلة وتعرف كيف تستغل أوقاتك فى المصايف بشكل عام وفى الساحل على وجه الخصوص، ورغبت فى معرفة الأماكن الأفضل للخروج والميزانية للطعام والترفيه، وحتى قاموسك فى اختيار الملابس النهارية والمسائية، ونصائح طبية وتجميلية لتحمى نفسك من الرطوبة وأشعة الشمس.. تابع الموضوعات التالى كخدمة جديدة يقدمها اليوم السابع للمصيفين.

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