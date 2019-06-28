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لأول مرة.. اليوم افتتاح حجرة دفن من عصر الدولة الوسطى بالفيوم

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:07 ص
لأول مرة.. اليوم افتتاح حجرة دفن من عصر الدولة الوسطى بالفيوم حجرة دفن موتى - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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يفتتح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، وعدد كبير من مسئولى وزارة الآثار، اليوم الجمعة، وللمرة الأولى فى تاريخ مصر، حجرة دفن من عصر الدولة الوسطى بهرم سنوسرت الثانى بمنطقة اللاهون الأثرية بمحافظة الفيوم.
 

كما أنه من المقرر الإعلان عن الاكتشافات الأثرية بعدد من المقابر بمنطقة اللاهون الأثرية، والتى تمت بها أعمال حفائر متعددة هذا العام، وأسفرت عن اكتشافات عديدة؛ أهمها عدد وجوه من العصرين اليونانى والرومانى.

 

جدير بالذكر أن حجرة الدفن الملكية بهرم سنوسرت الثانى التى تفتتح اليوم من الجرانيت وبها تابوت جرانيت، ويتم الوصول إليها من خلال ممرات عمقها 15 مترًا تحت سطح الأرض، وتجرى محاولة فتحها منذ عام 1989 عندما دخلها العالم الأثرى بيترى، ولكن لعمقها ووجود الممرات والأتربة لم تنجح محاولات عديدة لافتتاحها سابقًا.


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