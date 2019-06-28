قطريليكس: المتهم الأول فى قضية كيانات وشركات الإخوان الاقتصادية نجل داعية قطرى

كشفت موقع "قطر يليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن أحد المتورطين فى جريمة شركات والكيانات الاقتصادية الموالية للإخوان هو نجل داعية قطرى.



وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن قائمة أسماء المتهمين فى القضية الخاصة بشركات وكيانات اقتصادية موالية للإخوان، وتدار من تركيا كشفت عن مفاجأة كبيرة، حيث إن المتهم الأول فى القضية هو مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، نجل الداعية القطرى عبدالمعز عبدالستار.



وأوضح موقع "قطريليكس"، أن عبدالمعز عبدالستار أحمد، والد المتهم الأول فى القضية، هاجر من مصر إلى قطر فى الستينيات، وكان أول من أرسله حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان إلى فلسطين فى العام 1946، وساهم فى تأسيس جماعة الإخوان فى قطر، كما حصل على الجنسية القطرية، ثم شغل عضوية الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى ترأسه يوسف القرضاوى.