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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع للمواطنين

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:00 ص
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع للمواطنين مجمع استهلاكى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تفتتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بجانب الاستعداد لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو المقبل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية لتشغيل المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى عقب الانتهاء من المعاينات لهذه الفروع والتأكد من أنها مطابقة للشروط وأنها وفقا للاحتياجات المطلوبة لكل منطقة، على أن تقوم الشركات التابعة بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة لفروع مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات.


التموين

المصرية للجملة

المجمعات الاستهلاكية

السلع للمواطنين

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