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الجمعة، 28 يونيو 2019 12:19 م
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عودة المياه لمساكن السيول والباطن بدرنكة فى أسيوط بعد انقطاعها لعطل مفاجئ

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 م
عودة المياه لمساكن السيول والباطن بدرنكة فى أسيوط بعد انقطاعها لعطل مفاجئ عودة المياه لمساكن السيول والباطن بدرنكة
أسيوط ضحا صالح

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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن انتهاء عمليات إصلاح أحد خطوط المياه بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط وعودة المياه لمساكن السيول والباطن بالقرية .

وأشار المحافظ إلى أنه فور تلقى عمليات المحافظة إخطارا بالعطل تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للدفع بفريق الصيانة للإصلاح والدفع الفورى بعدد 2 سيارة مياه نقية للمنطقة لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وتواجد اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط  ونوابه بالموقع للإشراف على أعمال الإصلاح وتوزيع سيارات المياه.

وخلال عدة ساعات تم إصلاح العطل وعودة المياه للمساكن المتضررة.

 

عودة المياه لمساكن السيول والباطن (1)
عودة المياه لمساكن السيول والباطن 

 

عودة المياه لمساكن السيول والباطن (2)
عودة المياه لمساكن السيول والباطن 

 

عودة المياه لمساكن السيول والباطن (3)
عودة المياه لمساكن السيول والباطن

اسيوط

مياه اسيوط

اصلاح عطل مياه

مساكن السيول باسيوط

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