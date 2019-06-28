ضبط 978 مخالفة مرورية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير978 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير978مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، وتحرير 58 مخالفة انتظار خاطئ ، و107 حالة تصالح فورى، وسحب 16 دراجة نارية وحجز 1دراجة ،وتحصيل مبلغ 16050جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 13 رخصة، و 7 حالات تصالح وتحصيل2300جنيه غرامة.