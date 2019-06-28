ضبط 1072 قضية تموينية فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت شرطة التموين، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق،ومكافحة الغش الغذائى، وضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت الحملات عن ضبط 1072 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ونجحت الحملات فى ضبط 14 قضية إسطوانات بوتاجاز، ضُبط خلالها 108 أسطوانة، وضبط 8 قضايا مواد بترولية،ضُبط خلالها (4900 لتر "سولار، بنزين")، وضبط 16 قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها (13,550 طن دقيق).

واستمرارا لنجاح الحملات، تم ضبط 245 قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط 27 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (2.405 طن سكر- 1154 عبوة "زيت طعام، سلع غذائية").

كما تم ضبط 2 قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط 45 قضية فى مجال الغش، الغذائى، ضبط خلالها (26.164 طن- 8236 عبوة- 113752 قطعة" مواد غذائية متنوعة)، وضبط 31 قضية فى مجال الغش غير غذائى،ضبط خلالها (1.914 طن- 74068 قطعة- 400 لتر- 654 عبوة " مواد غير غذائية).

وضبط 569 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، وضبط 35 قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (778 كيلو جرام لحوم – 855 كيلو جرام أسماك)، وضبط 33 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر،ضبط خلالها (عدد 74890 عبوة سجائر)، وضبط 8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها (36.550 طن أسمدة وأعلاف- 16 عبوة مبيدات).

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية واحدة، فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها (8540 عبوة مستلزمات طبية)، وضبط 11 قضية فى مجال الألعاب النارية ضبط خلالها (6257 وحدة ألعاب نارية").