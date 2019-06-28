ضبط مخالفات وإزالة تعديات ببحيرة البرلس ونهر النيل بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفرالشيخ بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من إزالة كافة التعديات والإشغالات والصيد المخالف ببحيرة البرلس، منها إزالة 500 علبة غزل دورة مخالف بطول 50 ألفا، وإزالة 400 جوبية صيد زريعة مخالفة، و200 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف.

كما تمكنت الحملة التابعة لقسم سيدى سالم، من إزالة حالة من تحاويط ورد النيل على مساحة فدانين، كما تم ضبط 20 قضية ضبط جوابى زريعة، و20 قضية ضبط غزل دورة مخالف بطول 2000 متر، وضبط ماكينة كبوتة معدلة تعديل محلى الصنع.

كما تمكنت الحملة بقسم البرلس من إزالة 350 علبة غزل دورة مخالف بطول 35 ألف متر، وإزالة 300 جوبية صيد زريعة، و300غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، و800 متر غزل جانب المخالف.

كما تمكنت حملة قسم مسطحات دسوق خلال حملة شنتها على نهر النيل، من ضبط قضيتين فى مجال حماية البيئة من التلوث، وقضيتين في مجال حماية نهر النيل من التلوث، و6 قضايا فى مجال حماية الأراضى الزراعية، و3 قضايا فى مجال حماية الإنتاج الزراعى والاتجار فى المبيدات، و4 قضايا فى مجال حماية الملاحة الداخلية.