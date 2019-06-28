ضبط رئيس قسم بإحدى الشركات بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء على 339 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بإحدى الشركات، لاتهامه باستغلال موقعه الوظيفى، والاستيلاء على 339 ألف جنيه.

تعود الواقعة بتلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام (رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، بإحدى شركات الإنشاء والتعمير)، باستغلال موقعه الوظيفى، وتسهيل إجراءات تعاقد على توريد أجهزة حاسب آلى للشركة، عقب إيهام أعضاء مجلس الإدارة بأن قائمة الأسعار المقدمة من خلال أحد الأشخاص "مدير مبيعات بإحدى شركات الحاسب الآلى"، أقل العروض المقدمة من نظيراتها من الشركات المتقدمة للتعاقد، وتمكنا من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ 339.000" جنيه" واقتسامها فيما بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات قيام المتهم المشار إليه بإصطناع أوراق عروض أسعار، زعماً منه أنها مقدمة من بعض الشركات للتعاقد مُثبت بها قيمة مالية كبيرة مقابل توريدهم لتلك الأجهزة، مما أدى إلى موافقة الشركة على عروض الأسعار المقدمة من المتهم الثانى "مدير مبيعات شركة الحاسب الآلى"، مما سهل له الحصول على مبالغ مالية كبيرة فارق أسعار تلك الأجهزة عن السوق المحلى، مما أضر عمداً بالمال العام بدون وجه حق.

بالاستعلام من الجهات المختصة عن الشركة محل عمل المتهم الثانى، تبين عدم وجود بيانات بإسم الشركة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بالإشتراك مع المتهم الهارب فى ارتكاب الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.