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صور.. تعرف على كيفية الدخول لأول مقبرة من عصور الدولة الوسطى بالفيوم

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:28 م
صور.. تعرف على كيفية الدخول لأول مقبرة من عصور الدولة الوسطى بالفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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بعد الإعلان عن افتتاح أول مقبرة فى تاريخ مصر من عصور الدولة الوسطى بهرم سنوسرت الثالث بالفيوم، إذا كانت لديك رغبة فى زيارتها نستعرض لك كيف ستكون رحلة دخولك للمقبرة.

يتم الدخول إلى الهرم من خلال البئر الرئيسى الموجود أسفل مقبرة إحدى الأميرات ويبلغ عمقه 16 مترا، ويؤدى إلى ممر نصل منه إلى حجرة الدفن.

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وكان هذا الممر ممتلئا بالرمال والأحجار وبتنظيفه عثر على السدادة الحجرية التى وضعت بعد الانتهاء من شعائر ومراسم دفن الملك، ومن هذا الممر نصل إلى ردهة شبه مستطيلة، وكان يوجد فى الجانب الغربى منها كوة كبيرة ربما لوضع تمثال ونصل منها إلى ممر صاعد يبدأ من الردهة الأولى حتى الثانية والتى تجدها مستطيلة أيضا، وتمت إزالة الرديم الذى كان يملؤها بالكامل وتوصلنا إلى ممر صاعد يبدأ منها حتى الصالة المواجهة لحجرة الدفن وهى مكسوة بالكامل من الحجر الجيرى من قبل قطاع المشروعات ثم نصل إلى النفق الذى يقع فى الجدار الجنوبى للممر بين الصالة المواجهة لحجرة الدفن.

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وتم العمل بهذا الممر ورفع الرديم منه وعثر على 5 ممرات، وكانت مغطاة بطبقة رقيقة من الملاط الأبيض ويوجد آثار لسدادات حجرية كانت تغلقه وبالجدار الجنوبى لغرفة الدفن نصل إلى غرفة القرابين التى عثر بها بترى على الكوبرا الذهبية التى كانت مثبتة فى تاج الملك ثم نصل منها إلى غرفة الدفن وهى مكسوة بالكامل بالجرانيت وعثر بها على تابوب من الجرانيت بدون غطاء.


 
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