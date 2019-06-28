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صور.. إحباط تهريب 24 عملة معدنية مختلفة عبر مطار برج العرب

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:26 م
صور.. إحباط تهريب 24 عملة معدنية مختلفة عبر مطار برج العرب المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة تهريب عملات أثرية بحوزة أحد الركاب بمطار برج العرب، فى إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواجهة واتخاذ كافة التدابير والاجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة والكافية لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مباحث مطار برج العرب، من ضبط أحد الركاب (موظف ببنك بإحدى الدول الأجنبية - من أصل مصرى ويحمل جنسسية إحدى الدول الأجنبية "، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهه إلى إحدى الدول الأوروبية، وبحوزته "24 قطعة عملة معدنية مختلفة الأحجام يشتبه فى آثريتها داخل حقيبه يده".

بعرض المضبوطات على لجنة وحدة الآثار بالمطار، أفادت بأن جميعها أثرية ترجع لعصور مختلفة وتخضع لقانون حماية الآثار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم
المتهم

 

المضبوطات
المضبوطات

 


اثار

تهريب الاثار

مطار برج العرب

عملات معدنية

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