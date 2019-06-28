صحيفة كويتية: استهلاك المياه تجاوز الإنتاج و"الكهرباء" فاقت تخطت الأحمال

كتب بلال رمضان

بلغ استهلاك المياه فى دولة الكويت، بالأمس، 461.7 مليون جالون، بينما قدر الإنتاج بنحو 455.6 مليون جالون، وهو ما يعنى أن استهلاك المياه بدأ يتجاوز الإنتاج، فى حين أن المخزون يبلغ 3901 مليون جالون إمبراطورى، حسبما ذكرت صحيفة "القبس".

وذكرت تقرير نشرته الصحيفة أنه على صعيد الكهرباء، تجاوز مؤشر الأحمال، أمس، حدود المتوقع مسجلاً 14670 ميجاواطاً بفعل درجات الحرارة المرتفعة، وباتت 130 ميجاواطاً فقط تفصل الكويت عن أقصى حمل متوقع من قبل وزارة الكهرباء للعام الحالى بنسبة زيادة قدرها %5 عن العام الماضى والمحدد بنحو 14800 ميغاواط.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الكهرباء تعكف على الانتهاء من التصاميم الخاصة بإنشاء 6 مبان كأفرع لها فى المحافظات، إذ بلغت تكلفة التصميم، الذى يعده أحد المكاتب الهندسية المتخصصة، نحو 300 ألف دينار.

وذكرت مصادر، حسبما نقلت "القبس" أن القيمة التقديرية للمبنى الواحد نحو 5 ملايين دينار، بإجمالى قدره 30 مليون دينار، وبمدة تنفيذ 24 شهراً من بدء توقيع العقد، مشيرة إلى أن المبانى ستكون خضراء وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة.