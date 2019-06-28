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شجاعة مضيفة.. ضحت بحياتها لإنقاذ 43 راكبا فى الطائرة المحترقة بـ"بورياتيا"

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:40 م
شجاعة مضيفة.. ضحت بحياتها لإنقاذ 43 راكبا فى الطائرة المحترقة بـ"بورياتيا" المضيفة يلينا لابوتسكايا
كتب محمد تهامى زكى

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أظهرت مضيفة طيران روسية شجاعة منقطعة النظير، خلال إجلائها جميع ركاب الطائرة المحترقة، التى هبطت اضطراريا فى جمهورية بورياتيا وأسفرت عن مقتل كابتن الرحلة ومساعده الفنى.

 

ووفقا لـRT، أجلت مضيفة الطيران "يلينا لابوتسكايا"، ركاب الطائرة البالغ عددهم 43 مسافرا، لأنها كانت المضيفة الوحيدة من طاقم الطائرة الموجودة فى صالون الركاب أثناء وقوع الحادث.

يلينا لابوتسكايا
يلينا لابوتسكايا
وبدأت عملية الإنقاذ على عاتق المضيفة لوحدها ريثما ساعدها طاقم الإنقاذ الأرضى الذى وصل للإغاثة، لكن لابوتسكايا لم تغادر صالون ركاب الطائرة المنكوبة، حتى تأكدت بأن جميع الركاب خرجوا قبلها سالمين.
المضيفة يلينا لابوتسكايا
المضيفة يلينا لابوتسكايا

وأشاد الراكب سيرجى زيلينوفسكى، بما قامت به المضيفة من بطولة وتضحيات، قائلا: "على الرغم من إصابتها لكنها كانت آخر من غادر الطائرة، بفضلها نجا 43 شخصًا".

الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة

وكانت طائرة الركاب من طراز "آن-24" التابعة للخطوط الجوية الروسية "أنجارا" أقلعت صباح أمس، الخميس، من مطار نيجنى أنجارسك فى طريقها إلى مدينة أولان أوديه.


المضيفة يلينا لابوتسكايا

يلينا لابوتسكايا

الطائرة المنكوبة

الطائرة المحترقة

بورياتيا

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