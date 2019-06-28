سلطات اليونان تسيطر على حريق بالقرب من مصنع للأسلحة جنوبى العاصمة

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نجحت السلطات اليونانية فى السيطرة على حريق غابات هائل بالقرب من مصنع للأسلحة يبعد حوالى 50 كيلومتراً جنوبى العاصمة أثينا.

وأوضحت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية الخميس، أن السلطات سيطرت على الحريق بعد ساعات من الجهود المبذولة، مضيفة أنه تم إخلاء أحد معسكرات اللاجئين القريبة وأن المنازل المجاورة لم تتضرر من الحادث.

وقالت وحدات الإطفاء إن 3 مروحيات ساعدت أكثر من 40 شخصاً من رجال الإطفاء مزودين بـ 19 محرك إطفاء وشاحنات مياه على التعامل مع الحادث بالقرب من بلدة لافريو جنوب شرقى العاصمة أثينا.

وأكدت السلطات اليونانية أن النيران لم تهدد مصنع الأسلحة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن حوالى 50 لاجئاً تم نقلهم من معسكر قريب كإجراء احترازي.

جدير بالذكر أن حرائق الغابات تنتشر بشكل كبير فى مواسم الصيف باليونان.