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سفير مصر بتنزانيا يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مُقيم لدى جمهورية القمر المتحدة

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:02 م
سفير مصر بتنزانيا يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مُقيم لدى جمهورية القمر المتحدة رئيس جزر القمر - أرشيفية
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قدم السفير محمد جابر أبوالوفا سفير جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، أوراق اعتماده سفيراً غير مُقيم لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية القُمر المتحدة، إلى الرئيس القُمرى عثمان غزالى، بحضور وزير الخارجية القُمرى محمد الأمين صيف، وعدد من كبار المسئولين بالرئاسة والحكومة القمرية.

ونقل السفير أبوالوفا - فى أعقاب مراسم تقديم أوراق الاعتماد - تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتهنئته إلى شقيقه الرئيس القُمرى بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للبلاد.

وأكد السفير حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات المصرية القمرية فى مختلف المجالات، لاسيما فى ظل العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشدداً على حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى جمهورية القمر المتحدة، وتوظيف الإمكانات المصرية لتعزيز الخطط التنموية وبناء القدرات القمرية، خاصةً فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، واهتمام مصر الكبير بتحقيق الأولويات والأهداف الرئيسية لكافة دول القارة الإفريقية.

وصرح بأنه تم خلال المقابلة تناول الإمكانات المتاحة للتعاون بين البلدين وبخاصة فى قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والاستثمار والصحة، لاسيما فى ظل الاستراتيجية التنموية الجديدة فى جزر القمر والتى تم اقرارها مؤخراً وسيتم الشروع فى تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجانب القُمرى فى الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية المتميزة لدعم الخطط التنموية فى البلاد.

كما تناول الطرفان - خلال اللقاء - التعاون فى مجالى التعليم والتدريب الفنى من خلال المنح والدورات التدريبية التى تقدمها مختلف الجهات المعنية فى مصر للكوادر القُمرية.

بدوره، أعرب رئيس جمهورية القمر المتحدة عن الترحيب بالسفير المصرى، ودعم بلاده لكافة الجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، مؤكدا فى هذا الصدد تقدير بلاده حكومةً وشعباً لما قدمته مصر لدعم جزر القمر.

وثمن قوة ومتانة العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين حتى قبل حصول جمهورية القُمر المتحدة على استقلالها، وحرص فى هذا السياق على نقل تحياته وتقديره إلى شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 


سفير مصر بجزر القمر

سفير مصر بتنزانيا

عبد الفتاح السيسى

رئيس جزر القمر

الخارجية المصرية

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