حبس شقيقين بتهمة النصب والاستيلاء على 2 مليون جنيه بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ 2.5 مليون جنيه، بدعوى توظيفهم مقابل أرباح شهرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من مدير مبيعات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه و 4 آخرين، بقيام شخصين صاحب مؤسسة للتجارة وتوريد المواد الغذائية، "محكوم عليه هارب" فى قضية "غش تجارى"، وصاحب مكتب لتوريد وتجارة المجمدات "شقيق الأول"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 25 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى مجال تجارة اللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما قاما بإعطائهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفا، وامتنعا عن رد المبالغ المالية التى تحصلا عليها منهم.

وبالفحص والتحرى تبين صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تلقى الأموال من المُبلغين وآخرين، بزعم توظيفها واستثمارها فى تجارة اللحوم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.