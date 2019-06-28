توصيل المياه لـ73 منزلًا للأسر الأكثر فقرًا بأسوان مجانًا (صور)

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، فى توصيل خطوط مياه ووصلات بالمجان لـ 73 منزلا من الأسر الفقيرة داخل محافظة أسوان، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

أكد محمد فراج مدير إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن توصيل المياه للأسر الفقيرة يأتى فى إطار سياسة الشركة وتعليمات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، بضرورة التواصل المجتمعى للشركة مع المجتمع الاسوانى ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة وغير القادرة على توصيل المياه.

وأوضح "فراج" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، بأن المنازل التى تم توصيل المياه لها بالمجان تقع بقرى غرب أسوان والكوبانية وأبو الريش بحرى، لافتا إلى أن إدارة المشاركة المجتمعية تقوم بعمل أبحاث للأسر غير القادرة على توصيل المياه، ثم يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، ثم تقوم المؤسسة بعمل بحث أيضا مدعم بالمستندات وذلك للتأكد من الحالة، ومن تلك المستندات أن تكون الحالة غير حائزة على أرض زراعية، بالإضافة إلى بيان للدخل وبحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية وشهادات الميلاد للأبناء وقسيمة الزواج ثم تبدأ إجراءات التعاقد على المياه بعد الحصول على موافقة مجلس القرية على توصيل المياه.