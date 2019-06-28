سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 04:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

توصيل المياه لـ73 منزلًا للأسر الأكثر فقرًا بأسوان مجانًا (صور)

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:37 م
توصيل المياه لـ73 منزلًا للأسر الأكثر فقرًا بأسوان مجانًا (صور) خلال توصيل وصلات المياة المجانية للقرى الأكثر فقرا
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، فى توصيل خطوط مياه ووصلات بالمجان لـ 73 منزلا من الأسر الفقيرة داخل محافظة أسوان، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.
 
أكد محمد فراج مدير إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن توصيل المياه للأسر الفقيرة يأتى فى إطار سياسة الشركة وتعليمات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، بضرورة التواصل المجتمعى للشركة مع المجتمع الاسوانى ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة وغير القادرة على توصيل المياه.
 
وأوضح "فراج" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، بأن المنازل التى تم توصيل المياه لها بالمجان تقع بقرى غرب أسوان والكوبانية وأبو الريش بحرى، لافتا إلى أن إدارة المشاركة المجتمعية تقوم بعمل أبحاث للأسر غير القادرة على توصيل المياه، ثم يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية، ثم تقوم المؤسسة بعمل بحث أيضا مدعم بالمستندات وذلك للتأكد من الحالة، ومن تلك المستندات أن تكون الحالة غير حائزة على أرض زراعية، بالإضافة إلى بيان للدخل وبحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية وشهادات الميلاد للأبناء وقسيمة الزواج ثم تبدأ إجراءات التعاقد على المياه بعد الحصول على موافقة مجلس القرية على توصيل المياه.
 
IMG-20190628-WA0003
 
IMG-20190628-WA0004
 
IMG-20190628-WA0005
 

IMG-20190628-WA0006 (1)

 


القرى الاكثر فقرا

وصلات مجانية للمياة

شكة مياة الشرب باسوان

الاسر الاكثر احتياجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"مياه أسوان" تطلق برامج لتوعية ربات البيوت بترشيد الاستهلاك في أعمال النظافة

الأحد، 26 مايو 2019 11:19 م

رئيس شركة مياه أسوان: إنهاء أزمة ضعف المياه ببعض القرى مطلع العام المقبل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:06 م

"مياه أسوان": الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد "سعد زغلول" العاشرة مساء

الجمعة، 14 سبتمبر 2018 07:05 م

صور .. "مياه أسوان" تنظم لقاء توعية بترشيد الاستهلاك مع وعاظ الأزهر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:34 م

مياه أسوان: خطوط المستشفيات تخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

"رجعنا لك يا بحر".. إقبال كبير على شواطئ ومصايف مطروح والساحل الشمالى.. توقعات بزيادة التوافد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات لشهرى يوليو وأغسطس المقبلين.. صور

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

شاهد.. مشوار الفراعنة فى كان 2019 قبل المواجهة الأخيرة بدور المجموعات

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

دوم مع شقيقته ميا ونجلها فى كواليس اليوم الرابع من تصوير Fast & Furious 9

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

شاهد فى دقيقة.. صراع التأهل يشعل قمة المغرب ضد كوت ديفوار

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة