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تعرف على إرشادات المرور لتجنب حرائق السيارات أثناء القيادة

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:30 ص
تعرف على إرشادات المرور لتجنب حرائق السيارات أثناء القيادة حادث طريق-ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الإرشادات المرورية لقائدى السيارات أثناء القيادة خلال أوقات الحر الشديدة وفصل الصيف، لمنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن حرائق السيارات والإهمال فى الصيانة الدورية للمركبة، ومن تلك التعليمات:
 
- مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء وانفجار الإطارات.
 
- التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة.
 
- يفضل تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.
 
- تجنب قيادة السيارة فى أوقات الحر القصوى حيث يفضل الخروج فى الصباح الباكر.
 
- التحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.
 
- تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر".
 
- يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق.
 
- ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد.
 
- التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.
 
- التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه.

ارشادات المرور بالصيف

حوادث الطرق

وصايا ادارة المرور

سخونة المحركات

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