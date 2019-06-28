تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا لإقامة جامعة خاصة بـ"العلمين الجديدة"

كتب أحمد حسن

كشف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فداناً بناحية تل العيس على طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي، بمدينة العلمين الجديدة، لصالح أحد الشركات، لإقامة جامعة خاصة.

وأضاف المهندس طارق السباعى، أن هيئة المجتمعات العمرانية، حددت اشتراطات بنائية منها أن تكون نسبة البناء 17 % ويمكن تخصيص 5 % من النسبة السابقة لإقامة مباني إسكان الطلاب - الارتفاع للمباني الأكاديمية 4 أدوار وللمباني السكنية أرضي + 7 أدوار - الردود 10م من جميع الاتجاهات.

وأكد أنه تم تخصيص 3 قطع أراضٍ (قطعة بمساحة 3444.8 م2، وقطعة بمساحة 3044.9 م2، بنشاط تجاري إداري، واشتراطات بنائية (40% نسبة بنائية – ارتفاع أرضي + 3 أدوار متكررة)، وقطعة بمساحة 2296 م2، بنشاط تجاري، واشتراطات بنائية (30 % نسبة بنائية – ارتفاع أرضي + دورين متكررين)، والمساحات تحت العجز والزيادة، بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنشاط تجاري إداري، لصالح شركة دولمن للمشروعات والتطوير العمراني، وتتم المحاسبة الفعلية وفقا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، ولا يسري قرار التخصيص إلا بعد قيام الشركة بتنفيذ تعهداتها.