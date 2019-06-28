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بالتزامن مع موجات الحر القياسية..

بلجيكا تطلق نداءات للمواطنين لترشيد استهلاك المياه خشية الجفاف

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:35 م
بلجيكا تطلق نداءات للمواطنين لترشيد استهلاك المياه خشية الجفاف درجات الحرارة
كتب: أحمد علوى

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ناشدت السلطات البلدية فى بلجيكا اليوم الجمعة السكان بالحذر وأن يكونوا أكثر حكمة فى عادات استهلاك المياه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وطالب المسئولون المحليون فى مقاطعتى لوكسمبورج ونامور السكان الامتناع عن ملء المسابح أو أى عمل يهدر الماء، فى إطار التحذير من الاستهلاك الزائد للماء ، الأمر الذى ينذر بخطورة وضع مستويات الاحتياطيات المحلية من الماء تحت الضغط أو حتى يؤدى إلى الجفاف.

وقال فيليب ليبرتو ، أحد مسئولى خدمات توزيع المياه المشتركة بين المجتمعات فى نامور لـصحيفة لو سوار البلجيكية، لا تتم إعادة إمداد احتياطيات المياه الجوفية بشكل صحيح فالمنطقة تعرضت لمعوقات قوية أثناء موجات الحرارة لأنها لم تكن غنية بالمياه بشكل طبيعى، لذلك لابد من الحكمة فى استهلاك المياه لحل هذه المشكلة.

 


بلجيكا

استهلاك المياة فى بلجيكا

موجات الحر فى بلجيكا

درجات الحرارة المرتفعة

اخبار العالم

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