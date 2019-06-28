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بدء أعمال قمة العشرين فى أوساكا اليابانية بمشاركة الرئيس السيسى.. صور

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:34 ص
بدء أعمال قمة العشرين فى أوساكا اليابانية بمشاركة الرئيس السيسى.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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انطلقت فى مدينة أوساكا اليابانية قمة مجموعة العشرين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين.

وتناقش القمة عددا من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمى والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمى والنمو الشامل والمستدامة البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، كما تناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

ويشارك فى القمة رؤساء دول وحكومات تمثل دولهم حوالى 85% من إجمالى الناتج الداخلى العالمي.

والدول الأعضاء فى مجموعة العشرين هي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا والهند وأندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وروسيا والسعودية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

أما الدول المدعوة للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين بأوساكا هي: مصر (باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي)، وتايلاند التى ترأس تجمع (آسيان)، والسنغال التى ترأس تجمع النيباد، وشيلى التى ترأس تجمع (ابيك) وهولندا وسنغافورة وإسبانيا وفيتنام.

كما تمت دعوة منظمات الأمم المتحدة وبنك التنمية الأسيوى ومؤسسة الاستقرار المالية ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، للمشاركة فى القمة.

الرئيس الروسى فى قمة العشرين
الرئيس الروسى فى قمة العشرين

 

الرئيس الروسى وولى العهد السعودى فى مقر قمة العشرين
الرئيس الروسى وولى العهد السعودى فى مقر قمة العشرين

 

الرئيس الروسى يصل مقر قمة العشرين
الرئيس الروسى يصل مقر قمة العشرين

 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

 

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

 

بوتين عقب وصوله إلى مقر قمة العشرين
بوتين عقب وصوله إلى مقر قمة العشرين

 

جانب آخر للمشاركين فى قمة العشرين
جانب آخر للمشاركين فى قمة العشرين

 

حديث بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
حديث بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكى دونالد ترامب

 

دونالد ترامب بعد وصوله إلى مقر قمة العشرين
دونالد ترامب بعد وصوله إلى مقر قمة العشرين

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان فى قمة العشرين
فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان فى قمة العشرين

 

كلمة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة العشرين
كلمة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة العشرين

 

محمد بن سلمان ودونالد ترامب فى قمة العشرين
محمد بن سلمان ودونالد ترامب فى قمة العشرين

 

وصول المشاركين لمقر قمة العشرين
وصول المشاركين لمقر قمة العشرين

 

ولى العهد السعودى فى يصل مقر قمة العشرين
ولى العهد السعودى فى يصل مقر قمة العشرين

 


قمة العشرين

اوساكا

اليابان

السيسى

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