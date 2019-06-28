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بالمستندات.. صحيفة ليبية: خبراء عسكريون أتراك فى طرابلس دعما لحكومة الوفاق

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:43 م
بالمستندات.. صحيفة ليبية: خبراء عسكريون أتراك فى طرابلس دعما لحكومة الوفاق خبير عسكرى
كتب أحمد جمعة

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كشفت صحيفة ليبية عن هويات فريق خبراء عسكريين أتراك بينهم جنرال رفيع المستوى يدعى الفريق ”عرفان أوزسيرت"، الذى شغل منصب قائد فوج الأكاديمية العسكرية التركية، كما شغل منصب المسئول عن القطاع العسكرى لمنطقة غازى عنتاب وتبوأ مناصب في الاستخبارات العسكرية ويعمل جميعهم فى غرفة عمليات بالعاصمة طرابلس لدعم حكومة الوفاق، ويبلغ عددهم 16 شخصًا متعددى المهام.

وأكد مصدر استخباراتي ليبي لصحيفة المرصد، أن من بين هذا الفريق عسكريين مختصصين في تسيير الطائرات التركية المسيرة من طراز ”بيرقدار” التى شنت غارات مكثفة على تمركزات الجيش الليبى فى محيط غريان بمنطقة أبورشادة يوم الأربعاء الماضى.

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وأوضح المصدر الليبى، أن هذه الطائرات ذاتها قصفت اليوم محور السبيعة، كما قصفت الخميس منطقة خلة الفرجان وعين زارة وغيرها انطلاقاً من قاعدة معيتيقة الجوية فى طرابلس، علماً بأن هذه الطائرات تحتاج إلى غرف عمليات متكاملة لتسييرها.

وكشف المصدر، عن أن الفريق يتخذ من شرق العاصمة طرابلس مقراً لعملياته إضافة لمقر آخر، مؤكداً أن مسئولى حكومة الوفاق وعلى رأسهم وزير داخليتها فتحى باشاغا وقائد المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلى يترددون باستمرار على المقر.

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وأكد المصدر، أن الفريق التركي هو من يسير دفة المعارك فعلياً على الأرض عبر توفير معلومات استخباراتية والقيام بمهام استطلاع جوى يواكب تحرك قوات الوفاق، إضافة لتوفير الإسناد الجوي القتالي لصالحها، مشيراً إلى أن من بين هذا الفريق خبراء اتصالات وتصنت وتحديد مواقع الجيش الليبى.

 

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ليبيا

طرابلس

تركيا

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الجيش الليبي

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