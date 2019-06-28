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انقطاع المياه عن مدينة طنطا بسبب أعمال ربط الخطوط

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:44 م
انقطاع المياه عن مدينة طنطا بسبب أعمال ربط الخطوط انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق مدينة طنطا خصوصاً حى أول طنطا اعتبارا من يوم السبت الساعة السابعة مساء حتى السابعة من صباح اليوم التالى، وذلك لإجراء أعمال ربط الخطوط الأرضية بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتها من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وحال احتياجها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


انقطاع المياه

محافظه الغربيه

مدينه طنطا

اصحاب المخابز والمستشفيات

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